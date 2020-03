Pandémie du COVID-19: « Tout le Québec doit se mettre en mode d’urgence! », prévient le premier ministre

« Aujourd’hui, tout le Québec doit se mettre en mode d’urgence. Les prochaines semaines vont être critiques. Les Québécois doivent savoir qu’on en a pour des mois. Notre grande priorité doit être la santé publique. On doit se protéger, et la meilleure façon de protéger nos proches, c’est de se protéger soi-même », a lancé le premier ministre François Legault lors d’un point de presse tenu le 12 mars dernier alors qu’il annonçait de nouvelles directives à l’intention de la population du Québec.

« Je fais appel à la solidarité et au sens des responsabilités de tous les Québécois. Tout le monde doit faire sa part. Je tiens à souligner le dévouement des personnes qui travaillent dans notre réseau de la santé. Vous êtes nos anges gardiens. Tous les Québécois vous sont extrêmement reconnaissants. On va passer au travers de cette épreuve tous ensemble », a-t-il précisé en compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda.

Le premier ministre a ajouté que, pour le moment, la pandémie de la COVID-19 est sous contrôle au Québec avec dix-sept cas confirmés (au moment d’écrire ces lignes, le 13 mars), mais qu’il entend prendre toutes les mesures pour freiner et ralentir au maximum une contagion qui est devenue « inévitable ».

Ainsi, toutes les personnes qui reviennent d’un pays étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume doivent se placer en isolement volontaire pour 14 jours; que cet isolement est obligatoire pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger; que les organisations doivent annuler tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires, pour les 30 prochains jours.

Il a ajouté que les employés du secteur public qui doivent s’isoler continueront d’être payés. En ce qui concerne les employés du secteur privé qui devront s’absenter du travail, le premier ministre a demandé aux employeurs « de comprendre la situation particulière dans laquelle la société se trouve et d’être compréhensifs envers leurs travailleurs ». Du même souffle, M. Legault a affirmé que le gouvernement du Québec annoncera des mesures pour venir en aide aux employés et soutenir les entreprises qui auront des problèmes de liquidités à la suite des répercussions du coronavirus.

Des répercussions

Le lendemain, le gouvernement Legault a annoncé que les garderies, les écoles, les cégeps et les universités seront fermés pour les deux prochaines semaines en raison de la pandémie de COVID-19.

De leur côté, les villes et municipalités de la région ont posé différentes mesures face à la situation pour le moins exceptionnelle (lire les communiqués à ce sujet en pages 2 et 4).

Pour sa part, la Ville de Contrecœur n’a pas diffusé de communiqué officiel, mais elle a indiqué sur son site Internet qu’elle est en mode préparation et voit à la situation de près. « Nous avons pris des précautions tels que des consignes d’usages qui sont diffusés aux employés et nous assurons un nettoyage quotidien des surfaces communes pour le personnel et les visiteurs des bâtiments municipaux (comptoirs de services, poignées de portes principales, rampes, etc.) La Ville de Contrecœur évalue le tout quotidiennement. »

Il est également mentionné que, le 13 mars, des membres du comité des mesures d’urgence de la Ville recevront des informations sur le plan d’intervention particulier aux risques biologiques afin d’être en mesure d’assurer une bonne résilience de l’organisation municipale. « Nous verrons si d’autres mesures doivent être mises en place », est-il précisé.

Un site Internet a été créé

M. Legault a rappelé aux Québécois l’importance de suivre attentivement les consignes et les mesures d’hygiène recommandées par la santé publique du Québec pour contrer le virus, soit de se laver les mains régulièrement avec du savon ainsi que de tousser et d’éternuer dans son coude. Un site Internet a été créé, www.québec.ca/coronavirus, pour regrouper l’ensemble de l’information. La ligne téléphonique 1 877 644-4545 est également en place. Finalement, le premier ministre a réitéré sa demande de protéger les personnes aînées de la COVID-19 et de ne pas se rendre dans les centres d’hébergement si l’on a le moindrement de symptômes semblables à ceux de la grippe.

(Mention de source : gouvernement du Québec)