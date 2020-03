Médiation citoyenne Boucherville a reçu 37 demandes d’aide en 2019

Fondé en 2011, l’organisme Médiation citoyenne Boucherville a traité 37 cas qui lui ont été soumis en 2019, soit une douzaine de plus que l’année précédente. Environ le tiers des demandes d’aide se sont rendues en médiation tandis que les autres se sont résolues de différentes manières. Une équipe de neuf médiatrices bénévoles ont le mandat d’accompagner les gens en situation de conflit dans le but de leur apporter un soutien pour dénouer l’impasse à laquelle ils font face.

Parmi les cas enregistrés, la moitié ou à peu près concerne des conflits de voisinage, en raison soit du bruit, des arbres ou des haies, par exemple, parfois à cause de la présence d’animaux de compagnie. Il peut également s’agir de situations problématiques entre occupants d’un même immeuble en copropriété ou encore de manque de communication entre personnes à l’intérieur d’un milieu de travail. Bref, la liste est plutôt variée et va dans toutes sortes de directions.

Le travail des médiatrices consiste à écouter les gens et à analyser les situations qu’ils vivent, pour lesquelles ils ont besoin d’un intermédiaire. Par la suite, l’une ou l’autre des membres de l’équipe tente de joindre l’autre partie concernée afin de proposer la tenue d’une rencontre de médiation. « Même si les gens ne se rendent pas toujours à cette étape-là, il se produit tout de même des résultats. S’il n’y a pas de solution immédiate, les deux parties ont eu l’occasion d’être entendues. Les gens se sentent apaisés après avoir été entendus », explique en substance Micheline Azouz, intervenante chez Équijustice Rive-Sud, organisme qui chapeaute l’unité de médiation citoyenne de Boucherville.

Qui fait appel à ce service? La majorité des demandes proviennent de personnes âgées de 50 ans et plus mais tous les groupes d’âge sont représentés en fait. Précisons que ce service demeure confidentiel, est gratuit et volontaire. Les médiatrices qui s’engagent dans cette démarche ont reçu une formation de 21 heures et sont encadrées.

La Ville de Boucherville soutient Médiation citoyenne Boucherville. D’ailleurs, la conseillère municipale Anne Barabé marraine cet organisme. Les personnes désireuses de faire appel à ce service peuvent laisser un message téléphonique au 450 449-0144.