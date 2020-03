Coronavirus : Varennes rehausse son niveau d’alerte

Dans le but de diminuer les risques de propagation du coronavirus et conformément aux recommandations du gouvernement du Québec, la Ville de Varennes annonce qu’elle suspend, jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des activités prévues à sa programmation, incluant les activités des Complexes sportifs.

Les bâtiments suivants sont fermés et ce, jusqu’à avis contraire: piscine, Centre multisports régional, Maison des ainés, Centre communautaire, bibliothèque, Maison Saint-Louis et pavillons municipaux.

Les modalités de report ou de remboursement seront déterminées dans les prochains jours.

Les travaux publics et la caserne demeurent opérationnels, mais fermés au public. En cas de nécessité, la population sera redirigée vers l’hôtel de ville qui demeure ouvert.

Pour le bien-être des employés et de la population

La Ville a également suivi les mesures mises en place par le gouvernement en plaçant en isolement à domicile pour 14 jours tous les employés ayant voyagé à l’étranger depuis le 26 février. Les employés pourront faire du télétravail afin de continuer à offrir aux citoyens les services essentiels. La population est invitée à utiliser les services en ligne disponibles au ville.varennes.qc.ca ou de contacter le Service aux citoyens au 450-652-9888 poste 1455 afin de limiter leurs déplacements à l’hôtel de ville.

Des règles simples pour se protéger

La santé publique du Québec invite la population à prendre des mesures d’hygiène simples pour se protéger de la maladie, soit : se laver les mains fréquemment; jeter rapidement ses mouchoirs suite à leur utilisation; tousser dans son coude.

Pour de plus amples renseignements à propos du coronavirus, consultez quebec.ca/coronavirus ou composez la ligne d’information générale COVID-19 au 1 877 644-4545.

Pour obtenir plus de renseignements à propos des annulations d’activités organisées par la Ville de Varennes consultez régulièrement notre site internet au ville.varennes.qc.ca , par courriel au citoyens@ville.varennes.qc.ca ou composez le 450 652-9888 poste 1455.