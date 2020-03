Budget du Québec – Le RTL se réjouit des investissements dans le transport en commun

Le Réseau de transport de Longueuil se réjouit des investissements en transport collectif annoncés hier par le gouvernement provincial, confirmant ainsi la mise en œuvre du projet de mode structurant dans l’axe du boulevard Taschereau et dans l’axe de la ligne jaune.

« Nous sommes enthousiastes quant aux sommes investies pour déployer le lien est-ouest dans l’agglomération de Longueuil, un projet porteur qu’étudie présentement notre bureau de projet. Toutefois, le gouvernement devra prendre en considération les sommes importantes nécessaires pour le maintien d’actifs, l’exploitation et la transition vers l’électrification des transports au cours des prochaines années », a affirmé Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

En effet, bien que le budget 2020-2021 consacre une somme de 13,6 milliards au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2021 en transport collectif, soit une augmentation de 4,6 milliards par rapport à l’an dernier, le RTL devra prévoir des sommes colossales au renouvellement de ses garages et à l’électrification de son parc d’autobus. « La mise en place d’infrastructures de recharge, l’agrandissement de garages et la formation des employés afin d’accueillir les autobus 100 % électriques que prévoit maintenant financer exclusivement en 2025 le gouvernement du Québec sont des défis immenses pour le RTL », ajoute le président du conseil d’administration.

Rappelons que le gouvernement du Québec a confié au RTL la responsabilité du bureau de projet qui complètera les études requises afin d’identifier la solution optimale de transport collectif à adopter dans l’axe du boulevard Taschereau et dans l’axe de la ligne jaune en novembre dernier. La Ville de Longueuil, l’Autorité régionale de transport métropolitaine (ARTM et le Ministère des Transports du Québec (MTQ) assurent la gouvernance du projet. Le RTL prévoit, par ailleurs, munir son parc d’autobus entièrement électriques dès 2023.