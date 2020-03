COVID-19 : toutes les écoles sont fermées demain

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce que toutes les écoles et tous les centres de formation seront fermés le vendredi 13 mars à la suite des directives du ministère l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La journée permettra de prévoir la mise en œuvre des mesures demandées par le gouvernement du Québec concernant l’évolution de la situation du coronavirus, appelé COVID-19. Les employés des centres administratifs et les cadres d’établissement sont tenus de se présenter au travail.

Rassemblements de 250 personnes et plus à l’intérieur d’une même salle

Les événements sportifs, culturels ou autres, devant se tenir durant ou en dehors des heures de classe (par ex. compétition sportive, spectacles, événements bénéfice) doivent être annulés si plus de 250 personnes sont attendues dans une même salle. Cette restriction ne s’applique pas aux récréations prises à l’extérieur.

Pour les activités courantes de l’école, il est demandé aux directions d’établissement de mettre en place les mesures nécessaires afin que les élèves et employés ne se retrouvent pas à plus de 250 dans une même salle en même temps, en fonction de la réalité propre à chaque établissement.

Les rencontres de parents peuvent se tenir, dans la mesure où il n’y aura pas 250 personnes réunies dans une même salle