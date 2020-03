Ouverture des Jeux régionaux des aînés de la FADOQ Rive-Sud-Suroît le 29 avril à Boucherville

La 28e édition des Jeux des aînés FADOQ Région Rive-Sud-Suroît se tiendra du 29 avril au 21 mai dans 14 municipalités du territoire. Le Club FADOQ Boucherville aura l’honneur de tenir l’épreuve de bridge, la première des 17 activités au programme, le mercredi 29 avril, de 13 h à 16 h, au Cercle social Pierre-Boucher. Plus de 60 joueurs de bridge sont attendus à cette rencontre. Ce sera d’ailleurs la première fois que la compétition de bridge aux Jeux régionaux des aînés de la FADOQ Rive-Sud-Suroît se tiendra à Boucherville.

Les organisateurs visent à enregistrer un total de 1800 inscriptions pour les 17 disciplines retenues. « Un tel déploiement nous permettra de tisser un réseau de contacts de plus en plus important entre clubs », mentionne la présidente de la FADOQ Rive-Sud-Suroît, Carmen Cardin. « Plusieurs joueurs participent aux jeux depuis de nombreuses années et nous y voyons de nouveaux visages à chaque édition. Nous en sommes très heureux ! », note-t-elle.

Les membres FADOQ qui désirent s’inscrire ont jusqu’au vendredi 20 mars pour le faire auprès du relationniste de leur club ou en appelant au Bureau régional au 450 347-0910, poste 209. L’horaire complet des Jeux est accessible au https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/activites. « Que l’esprit sportif et la courtoisie soient présents tout au cours de ces journées de compétitions. À tous et à toutes, nous souhaitons de très bons Jeux ! », conclut Mme Cardin.