Mesures annoncées par le gouvernement fédéral face à la pandémie du coronavirus: appropriées mais insuffisantes

Le chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet, et le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, ont réagi de façon mitigée suite à l’annonce des mesures mises en place par le gouvernement fédéral pour faire face à l’épidémie du coronavirus (COVID-19), qui est maintenant considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé.

«L’annonce du premier ministre, le 11 mars dernier, est très rassurante, mais encore insuffisante. Elle confirme que le gouvernement fédéral semble enfin prendre au sérieux la pandémie du coronavirus qui secoue actuellement la planète. De plus, elle apporte un réel soutien au Québec et aux provinces qui sont en première ligne pour combattre la propagation de ce virus. Cependant, elle ne règle en rien la question des mesures de détection aux frontières et c’est sur cet enjeu que le gouvernement fédéral devrait agir rapidement», a déclaré le chef du Bloc Québécois

«Le gouvernement fédéral, s’il est sérieux lorsqu’il affirme être en mesure de faire face à cette pandémie, doit assurer un meilleur contrôle de nos frontières, faire preuve de transparence, transférer au Québec et aux provinces les ressources nécessaires pour permettre au système de santé de traverser cette crise, puis soutenir adéquatement les aînés, les travailleurs et les entreprises, afin de minimiser les impacts sur la population et l’économie», d’ajouter M. Bergeron.

«Cela dit, il est essentiel, dans un premier temps, de rassurer la population quant à la propagation du COVID-19. La tenue de conférences de presse quotidiennes est d’ailleurs l’une des actions privilégiées par le Bloc Québécois. C’est ce que fait actuellement le gouvernement du Québec et je crois que, là encore, le gouvernement fédéral devrait s’en inspirer. Ça démontrerait un certain leadership qui a cruellement fait défaut au gouvernement Trudeau ces derniers mois, ainsi qu’une nécessaire transparence en cette période de crise. Cela dit, nous saluons l’élimination du délai de carence d’une semaine, au niveau du régime d’assurance-emploi, pour les travailleuses et travailleurs qui prendront la décision responsable de s’auto-isoler de façon préventive, ce qui leur évitera que des préoccupations financières ne viennent s’ajoutent aux inquiétudes liées à leur état de santé, une initiative qui avait été d’ailleurs été proposée par le Bloc Québécois», a précisé Stéphane Bergeron.

On se rappellera que, le 9 mars dernier à la Chambre des communes, le député de Montarville avait demandé au gouvernement Trudeau de dévoiler son plan de contingence pour faire face à la crise. Or, malgré le fait qu’Ottawa débloque un milliard de dollars pour endiguer l’épidémie, aucun plan de concret et efficace ne semble encore avoir été élaboré…

«Bien que le Québec demeure actuellement l’un des endroits les plus sécuritaires au monde par rapport à cette crise, le risque de propagation demeure bien réel et préoccupe au plus haut point les Québécoises et Québécois. L’annonce du gouvernement fédéral constitue certes un pas dans la bonne direction, mais c’est nettement insuffisant. Le déploiement d’un plan de contingence intégrant nos propositions constructives contribuerait à éviter que le virus ne se propage de façon incontrôlée et que cette pandémie mondiale ait des effets trop dommageables sur la population et l’économie du Québec», a conclu Stéphane Bergeron.