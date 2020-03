COVID-19 : la mairesse de Longueuil se place en auto-isolation préventive

À la suite des nouvelles directives émises par la Direction générale de la santé publique du Québec lors du point de presse du premier ministre François Legault recommandant « l’isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public », la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, annonce qu’elle se conformera à cette nouvelle directive. Titulaire d’une charge publique, Madame Parent se mettra volontairement en quarantaine alors qu’elle est revenue d’un séjour aux États-Unis le 9 mars dernier. La période d’incubation de 14 jours suivant la date de retour détermine le 23 mars à titre de fin de sa quarantaine.

« Ma fonction m’amène à côtoyer quotidiennement de nombreuses personnes. Bien que je ne présente aucun symptôme, j’ai choisi de travailler de la maison en auto-isolation. Je continuerai de suivre quotidiennement le développement de la situation du COVID-19 sur notre territoire en étroite collaboration avec la direction générale de la Ville. Je tiens à rassurer les Longueuillois que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer le maintien des services de la Ville. Nous informerons rapidement la population de l’évolution de la situation » a expliqué la mairesse.

D’ailleurs, « j’annonce également que la Ville de Longueuil passe cet après-midi en mode code jaune afin de s’assurer de la continuité de l’ensemble des services de la Ville, plus particulièrement des services essentiels » a déclaré Madame Parent. Plus de détails de l’administration suivront à ce sujet.

La mairesse invite également toutes personnes de retour d’un voyage à l’étranger à se conformer aux nouvelles directives de prévention. De plus, les citoyens qui auraient des questions concernant le COVID-19 et l’apparition de symptômes de fièvre, toux ou difficultés respiratoires à la suite d’un retour de voyage à l’extérieur du pays peuvent communiquer avec la ligne Info-Santé 811. Pour plus de détails sur le COVID-19, consultez le quebec.ca/coronavirus.