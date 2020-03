COVID-19 : Boucherville ferme tous ses bâtiments municipaux

En raison de l’évolution de la situation concernant le coronavirus (COVID-19) et des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement provincial et à l’instar de la Ville de Montréal et de plusieurs autres municipalités, la Ville de Boucherville a fermé l’accès à la population à tous ses bâtiments municipaux, incluant l’hôtel de ville, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités sont également annulées. Les services essentiels sont quant à eux maintenus.

Les bâtiments municipaux incluent :

– Ateliers municipaux Dominique-Riendeau

– Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

– Café centre d’art

– Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville)

– Centre des glaces Gilles-Chabot

– Centre Mgr-Poissant

– Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

– Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

– Cercle social Pierre-Boucher

– Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

– Maison des jeunes La Piaule