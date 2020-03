Lancement de la saison acéricole 2020 en Montérégie

La saison des sucres 2020 s’annonce mémorable, si on se fie à la cérémonie d’entaillage d’un érable qui a eu lieu aujourd’hui à la Cabane à sucre Raynald Désorcy à Saint-Hyacinthe. Véritable tradition annuelle dans le milieu acéricole, l’évènement qui lance officiellement la saison des sucres en Montérégie a pris des airs de fête en soulignant le 30e anniversaire de la mise sur pied du plan conjoint en acériculture.

La députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy ainsi que la préfète de la MRC des Maskoutains, Mme Francine Morin et M. Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe ont d’ailleurs pris part à l’événement.

Comme le mentionne M. Serge Beaulieu, Président des Producteurs et productrices acéricoles de Montérégie-Ouest : « Si devenir producteur acéricole à temps plein et en faire sa profession était presque impossible à imaginer dans les années 1950 à 1980, il existe maintenant, en 2020, de nombreuses entreprises au Québec où l’acériculture est devenue la principale production agricole. »

M. David Hall, Président des Producteurs et productrices acéricoles de Montérégie-Est, ajoute : « Notre organisation est née d’une volonté partagée par plusieurs de faire évoluer cette production en la faisant passer d’une activité économique d’appoint à un secteur économique à part entière. Nous sommes fiers de nos producteurs et productrices acéricoles qui ont cru hier et qui croient encore aujourd’hui que pour avancer il vaut mieux le faire collectivement. Ensemble, nous pouvons aller beaucoup plus loin. »