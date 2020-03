La Galerie Jean-Letarte présente l’exposition Échevelures par Susan St-Laurent

La Ville de Boucherville présente l’exposition Échevelures de l’artiste Susan St-Laurent du 19 mars au 10 mai à la Galerie Jean-Letarte.

L’artiste

Artiste bouchervilloise, Susan St-Laurent possède une carrière impressionnante. Maintes fois décorée de prix et de distinctions, elle a participé à plus d’une centaine d’expositions soit en solo ou en groupe. Elle est membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), de Culture

Montérégie, de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) ainsi que du

Zocalo – Centre d’artistes en art imprimé.

L’artiste expérimente des techniques afin de définir une approche mixte de création. Ses outils essentiels sont l’iPad, l’ordinateur, la caméra numérique et la peinture acrylique. Elle transpose l’influence de chaque technique sur les autres. Ce cycle ouvre de nouvelles avenues de recherche en matière de style, de composition et de couleurs.

L’exposition

L’exposition Échevelures présente une collection d’estampes numériques originales ainsi que diverses matières premières recyclées utilisées pour produire ces œuvres par composition éphémère.

Pour concevoir ce corpus d’œuvres, l’artiste a développé une technique mixte de création en utilisant des papiers et d’autres matériaux récupérés tout en concentrant sa démarche dans la complémentarité des médiums de création, dont la peinture, la photographie et le dessin numérique. Cette production résulte de son travail de recherche constant en ce qui a trait à la production de l’estampe numérique par des processus hybrides. L’intention artistique était de recourir à la création éphémère à partir d’éléments en 3D pour créer des images numériques originales.

En plus des estampes numériques, on retrouve sur les installations murales de longues lanières de papier récupéré qui ont été peintes à l’acrylique. L’artiste les décrit à sa façon comme des

« échevelures » en raison de leur apparence de chevelure entremêlée.

De cette façon, les lanières de papier récupéré peintes à l’acrylique ainsi que d’autres matières choisies pour leurs textures et leurs couleurs ont servi à créer des compositions éphémères photographiées sur des feuilles de couleur. L’étape subséquente a consisté à manipuler ces images pour créer des œuvres numériques de compositions et de couleurs distinctes, pouvant être imprimées sur des supports variés. Le visuel de ces œuvres n’aurait autrement pu être imaginé.

Par le biais d’estampes numériques et d’installations, cette exposition veut sensibiliser le visiteur à la beauté de matières hétéroclites utilisables pour la création d’œuvres d’art.

Vernissage

Le vernissage aura lieu le 19 mars prochain à 17 h, à la Galerie Jean-Letarte, située au Café centre d’art.

Bienvenue à tous!

La Galerie Jean-Letarte

La Galerie Jean-Letarte située au cœur du Café centre d’art, établissement où l’art est à l’honneur, présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.

Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel et médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la Galerie Jean-Letarte

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Jours fériés : fermé

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

Renseignements

Service des arts et de la culture

450 449-8300, poste 8651

culture-patrimoine@boucherville.ca