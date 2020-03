Coronavirus : le cas confirmé sur la Rive-Sud aurait emprunté le transport en commun

Une personne atteinte du coronavirus résidente de la Rive-Sud a utilisé le transport en commun alors qu’elle était potentiellement contagieuse.

Le passager aurait à au moins deux reprises voyagé à bord d’un autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) sur la ligne 88 (qui circule notamment à Longueuil sur les rues Saint-Charles, chemin Chambly, et à Saint-Bruno-de-Montarville, sur les boulevards kimber et Mountainview), le 24 février entre 14 h et 17 h, et le 6 mars entre 9 h 30 et 12 h 20. Il aurait également voyagé en métro entre les lignes Longueuil – Université-de-Sherbrooke, Berri-UQÀM et Champs-de-Mars.

La Direction de la Santé publique du Québec recherche donc des personnes qui auraient emprunté ces autobus. Selon Docteure Julie Loslier de la Sécurité publique Montérégie, le risque pour les personnes qui ont utilisé le transport en commun au même moment est faible, mais elle demande aux personnes qui l’ont fait, d’être vigilantes et de surveiller les symptômes qui sont la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques. Si elles développent de tels symptômes, elles doivent contacter la ligne Info-Santé (811).

Voici

les heures exactes de ses déplacements et son trajet sur le site web du ministère de la Santé(Nouvelle fenêtre)

Désinfection des autobus

La Santé publique de la Montérégie évalue que les mesures de désinfection et de nettoyage des autobus n’ont pas à être intensifiées en raison de la durée de survie du virus sur les surfaces des autobus. Le risque de contamination demeure très faible dans les transports en commun, selon la Santé publique. Cependant, le RTL précise qu’à titre préventif, les méthodes de nettoyage seront revues afin d’en augmenter la fréquence, plus particulièrement au niveau des surfaces les plus exposées.