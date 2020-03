Conférence sur l’histoire de la Nouvelle-France et les raisons de son abandon par la France

La Société d’histoire des Iles-Percées de Boucherville vous propose une conférence portant sur l’histoire de la Nouvelle-France, raisons de son abandon par la France en 1763, présentée par Patrick Péloquin, diplômé en histoire et en enseignement.

La Nouvelle-France devait être le joyau de la couronne française, selon Louis XIV. Du monopole accordé aux Compagnies, des efforts de Jean Talon aux guerres coloniales, la Nouvelle-France a toujours semblé en retard dans son développement face aux 13 colonies. Cette conférence retrace l’histoire de la Nouvelle-France et les raisons qui l’ont amenée à être abandonnée par la France en 1763.

Cette conférence sera présentée le 25 mars à 19h30 à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville. Gratuit pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs.

Aucune réservation n’est nécessaire. Pour information : 450-906-1462 ou Histoireboucherville.org