Nouveau billet de 5 $ : pétition pour appuyer la candidature de Pierre Boucher et de Jeanne-Crevier

Dans le cadre du concours « Proposez une personnalité canadienne pour le nouveau billet de 5 $ » lancé par la Banque du Canada, le conseil municipal de la Ville de Boucherville a proposé la candidature de son fondateur Pierre Boucher (1622-1717) et de son épouse Jeanne Crevier. À ce sujet, la Ville vous invite à signer la pétition qu’elle a déposée à la Chambre des communes du Canada et qui sera présentée par le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval.

Afin d’offrir une visibilité accrue à ce projet rassembleur et mettre de l’avant l’intérêt des jeunes face aux racines historiques de notre municipalité, la Ville s’est associée à son comité de participation citoyenne jeunesse. Par cet appui indéniable, elle désire faire rayonner à travers la communauté le travail exemplaire de ce personnage emblématique, ainsi que celui de sa mémorable épouse. Les membres du comité jeunesse, chapeauté par le conseiller municipal François Desmarais, seront des vecteurs importants dans la promotion de cette candidature.

Pierre Boucher et Jeanne Crevier

Le seigneur Pierre Boucher (1622-1717) fut le premier ambassadeur canadien auprès du roi de France (1661), l’instigateur de la venue des Filles du Roy et du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France et héros respectueux envers les Premières Nations lors de la bataille du Fort des Trois-Rivières (1653). Il est aussi le fondateur de Boucherville.

Jeanne Crevier (vers 1636-1727), son épouse et mère de leurs 15 enfants, est une femme d’exception par son implication dans le développement de la seigneurie de Boucherville, particulièrement lors des absences de son mari.

La pétition!

Vous avez jusqu’au 19 avril pour signer la pétition en ligne. Il est possible d’y accéder via le site Web de la Ville.