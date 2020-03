Emmanuel Morin, nouveau président de l’Association du Bloc Québécois de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères

Emmanuel Morin a été élu sans opposition à la présidence de l’Association du Bloc Québécois de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères. Il succède à Jean-Marcel Duval, qui après cinq ans d’implication, a décidé de céder sa place à la relève.

« Je quitte le navire satisfait et avec le sentiment du devoir accompli. Je suis heureux du travail que l’exécutif a effectué au cours des cinq dernières années. Même si je ne ferai plus partie de l’exécutif, je resterai toujours un militant de l’indépendance et vous pourrez toujours compter sur moi au besoin », a déclaré le président sortant lors de l’assemblée annuelle des membres tenue le 23 février dernier.

Sous sa gouverne, le membership de l’association et le financement ont plus que doublé, indiquent les membres de l’association par voie de communiqué.

Le nouveau président Emmanuel Morin cumule une vaste expérience en gestion. Il a affirmé que Jean-Marcel avait fixé la barre de la présidence très haute, mais qu’il entendait néanmoins poursuivre l’excellent travail de son prédécesseur.

Quant au député Xavier Barsalou-Duval, il a déclaré : « après cinq ans de loyaux services, ton départ de la présidence de l’association de comté marque la fin d’une époque. Ton dévouement exceptionnel a été à l’image de la profondeur de tes convictions. Merci pour tout papa ! »

Le nouvel exécutif est formé de Emmanuel Morin, président, Richard Charron, vice-président, Marie-Michèle Vallée, trésorière, Gina Stooke, secrétaire, Alexandra Barsalou Duval, représentante jeune, et aux postes de conseillers/ères, Mona S. Morin Paul-André Desbiens , Patrick Denis, Jean-Marie Desroches, Robert Stead Alain Langlois, Pierre Dalpé et Dominic Rousseau. (D.L)