Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite la population à assister à la conférence « Améliorez vos habiletés de communication en comprenant davantage les subtilités du comportement humain» de Richard Aubé. Celle-ci sera présentée le lundi 9 mars de 13 h 30 à 15 h, à la bibliothèque Montarville-Boucher-De la Bruère (501, chemin du Lac), à Boucherville.

Savoir décrypter le comportement humain est un atout extrêmement utile afin d’adapter son discours et se faire comprendre. En utilisant l’analogie des couleurs associée aux caractéristiques d’une personnalité, l’auteur et conférencier Richard Aubé expliquera comment mettre en place des techniques pour mieux cerner ses interlocuteurs et dialoguer avec eux. Cette conférence vise à aider les participants à devenir de meilleurs communicateurs, en comprenant davantage les subtilités du comportement humain, et à améliorer leurs relations interpersonnelles. Richard Aubé

La conférence est offerte gratuitement aux bénévoles actifs du CABB. Des frais de 10 $ payables sur place sont demandés aux autres participants (argent comptant seulement). L’inscription est obligatoire pour tous au 450 655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.

