146 546$ pour bouger au boulot

Pour favoriser la pratique régulière d’activités physiques par l’ensemble des membres de leur personnel, six entreprises basées à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville se partageront une aide financière de 146 546 $ dans le cadre

du Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP). C’est la députée-ministre Nathalie Roy qui en a fait l’annonce la semaine dernière au nom de sa collègue Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

Les entreprises bénéficiaires sont : AV&R Vision et Robotiques inc. (36 096 $), Groupe BMR inc. (39 788 $), Les Systèmes BMH inc. (6 354 $), Magnor (8 608 $), PLB International inc. (18 520 $) et TKNL inc. (37 180 $). (D.L)