Les nageurs SAMAK de Sainte-Julie : des athlètes inspirants!

Les 14, 15 et 16 février derniers, les représentants 11-12 ans du Club de Natation SAMAK se sont rendus à Québec pour les championnats d’hiver. Parmi ces nageurs, les cinq représentants de Ste-Julie ont réussi à se démarquer.

Voici le portrait de ces cinq athlètes :

– Frédérique Lachapelle, 11 ans : Jeune recrue dont les épreuves préférées sont le 50 libre et le 100 papillon. Elle possède 10 standards provinciaux 11 ans et se rapproche de ses standards AA.

– Mérédith Aubry, 11 ans : Jeune recrue dont les épreuves préférées sont aussi le 50 libre et 100 papillon. Elle possède 6 standards provinciaux 11 ans. Mérédith fait également du crossfit. Elle a longuement hésité entre le sport-étude crossfit et le sport-étude natation pour finalement arrêter son choix sur la natation.

– Raphaelle Massé, 12 ans : Ses épreuves préférées sont le 200 brasse et le 50 libre. Elle possède 3 standards provinciaux 12 ans et 2 standards AA au 100 et au 200 brasse.

– Léa-Rose Lacroix, 12 ans : Ses épreuves préférées sont le 100 libre et le 100 dos. Elle possède 10 standards provinciaux 12 ans et 5 standards AA. Léa-Rose pratique également l’équitation et le ski. Elle arrive très bien à combiner les 3 sports.

– Elly Bédard, 12 ans : Les meilleurs styles d’Elly sont le dos et la brasse. Elle a 3 standards provinciaux 12 ans.

Fait à noter, ces nageurs ont de 4 à 6 entrainements par semaine, incluant une partie musculation 3 fois par semaine, avec l’entraineuse Sarah-Eve Richard.

Le Club de Natation SAMAK, présent à Ste-Julie depuis 1999, offre des programmes compétitifs, et ce, dès l’âge de 6 ans. La natation est un excellent complément pour d’autres sports chez les jeunes et les moins jeunes, stimulant autant le côté cardiovasculaire que le côté musculaire.

Une des particularités du club dans notre ville est le groupe des Lève-tôt, qui s’adresse aux 18 ans et plus qui souhaitent s’entrainer sous la supervision d’un entraineur pour garder la forme ou pour exceller dans d’autres disciplines, tel le triathlon.

Finalement, sachez que les inscriptions pour la session du printemps sont commencées et que celles pour les programmes estivaux débuteront d’ici peu. N’hésitez pas à visiter le site Internet pour de plus amples renseignements : https://www.natation-samak.org/ (450) 466-6563