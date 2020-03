Verchères lance un programme d’aide à la promotion pour les entreprises et les organismes de son territoire

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Municipalité de Verchère a lancé le 26 février dernier, son programme d’aide à la promotion des entreprises et des organismes de son territoire. C’est avec la volonté de faire rayonner Verchères que ce soutien financier a été mis sur pied. Concrètement, celui-ci permettra à des organisations de se faire rembourser la valeur de 50% d’une campagne de promotion publicitaire sur le réseau social Facebook jusqu’à concurrence de 100$. Toutes organisations intéressées devront faire une demande en remplissant un formulaire en ligne disponible au ville.vercheres.qc.ca dans la section programmes et subventions et auront certaines conditions à respecter.

C’est en collaboration avec Rues principales Verchères que le lancement de ce programme d’aide fut organisé. Plusieurs représentants des entreprises établis à Verchères, des membres du Conseil municipal étaient présents lors de l’événement. Lors de son allocution, Alexandre Bélisle, Maire de Verchères a souligné que « grâce à ce type de soutien, la Municipalité de Verchères souhaite rayonner auprès d’un maximum de personnes et espère que plusieurs organisations feront les démarches pour avoir accès à ce programme d’aide à la promotion. » Il est possible dès maintenant de faire une demande d’accès à cette aide financière. Le budget étant limité, ce sera le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des montants annuellement consacrés à ce projet.

Les organisations ont la possibilité de faire appel aux services de la corporation Rues principales Verchères afin d’être guidé dans la mise sur pied d’une campagne publicitaire ajustée à leurs besoins at ainsi s’assurer de rentabiliser leur investissement publicitaire.

À Verchères, nous sommes fiers!