Retard dans la construction du nouveau CPE

La construction de la nouvelle installation du Centre de la petite enfance (CPE) de Boucherville, sur le Chemin du Lac, accuse quelques semaines de retard.

Les travaux ne seront pas terminés comme prévu en avril, et l’ouverture est reportée à l’été prochain.

Selon la directrice générale, Brigitte Demers, les conditions de la température l’automne dernier (grands vents et neige) ont eu des conséquences sur le chantier puisque les ouvriers n’ont pu installer la maçonnerie à l’extérieur. Par temps froid, les coûts sont beaucoup plus élevés, précise-t-elle.

Les ouvriers ont plutôt travaillé à l’intérieur du bâtiment au cours de l’hiver, et ils s’affaireront bientôt à l’extérieur.

La nouvelle installation accueillera 80 enfants, soit 20 poupons, 40 bambins de 18 à 47 mois, et 20 enfants âgés entre 4 et 5 ans. La recherche de la clientèle via le guichet unique Place 0-5 ans se fera en mai.