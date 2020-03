La Maison du bénévolat ouvrira bientôt, soit d’ici huit à douze semaines, après quelques mois de retard.

Située dans l’ancienne école Marguerite-Bourgeois acquise par la Ville de Boucherville, le projet a nécessité un investissement de 1.4 M$ pour rendre l’immeuble situé dans le Vieux-Boucherville conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité, et pour tout réaménager l’intérieur.

Plus qu’une simple relocalisation d’organismes, la Maison du bénévolat se veut être un centre communautaire ou la population pourra recevoir des services, partager et se divertir

Elle accueillera quatre organismes, soit le Centre d’action bénévole de Boucherville (CAAB), les Chevaliers de Colomb, le Comité d’entraide de Boucherville ainsi que les Filles d’Isabelle. À ceux-ci, s’ajoute le Centre des générations de Boucherville qui n’y sera pas établi, mais qui s’implique financièrement, puisqu’il s’est engagé à payer une partie des frais d’exploitation durant une longue période de temps.

Le regroupement de ces organismes comporte plusieurs avantages selon la directrice générale du CAAB, Christine Sparrow. « Ils partageront différentes ressources (réception, système téléphonique, Internet, salles de réunion, etc), ce qui leur permettra de réaliser des économies d’échelle importantes quant aux dépenses de fonctionnement » »

La communauté s’implique

Le projet disposait il y a un an d’un budget de 750 000 $ qui était issu de l’investissement de base du CABB (soit 250 000 $), du Centre des générations de Boucherville (250 000 $), et de la Ville de Boucherville (250 000 $). Au fil du temps, ce montant a grimpé à 1 450 000 $ grâce à la contribution de nombreux grands partenaires de la communauté.

Le CABB misera également sur la participation citoyenne dans ce projet. Le 24 mars prochain, une campagne de financement sera lancée. Elle sera menée par Florence Junca-Adenot, très impliquée dans la communauté bouchervilloise pour avoir entre autres occupé la présidence de la Corporation des Fêtes du 350e de Boucherville, et mis sur pied, plus récemment, l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville. Elle sera accompagnée dans cette nouvelle mission de Me Pierre Chagnon, bâtonnier. La collecte de fonds s’étendra sur un an avec l’objectif de récolter 250 000 $.

Des projets

La Maison du bénévolat se veut un projet rassembleur et mobilisateur, a spécifié Mme Sparrow. Quatre sous-projets ont été élaborés.

Le premier étant l’aménagement d’une cuisine communautaire permettant entre autres d’optimiser le service de préparation des repas de la popote roulante du CAAB.

Le second prévoit l’aménagement d’un milieu de vie, soit une salle d’activités culturelles, de rencontres, de formations, de conférences et d’échange pour les bénévoles et les bénéficiaires.

Troisièmement, un comptoir alimentaire sera aménagé pour permettre au Comité d’entraide de distribuer des denrées alimentaires reçues en dons afin de soutenir les personnes dans le besoin.

Et enfin, les Filles d’Isabelle pourront installer leur comptoir familial de type friperie présentement installé dehors à proximité de l’église Sainte-Famille.

Une idée qui a fait son chemin

L’idée de doter Boucherville d’une Maison du bénévolat est apparue il y a quelques années lorsque le conseil d’administration du CAAB a constaté que l’organisme était à l’étroit dans ses locaux de la rue Pierre-Boucher.

« Nous avions analysé plusieurs possibilités pour nous relocaliser et nous en sommes arrivés à la conclusion que l’école Marguerite-Bourgeois était le meilleur endroit », a précisé le président du conseil d’administration du CAAB, Michel Loignon, lors d’une rencontre la semaine dernière avec les représentants d’organismes communautaires de Boucherville visant à dévoiler les détails du projet.