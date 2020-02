Une multitude d’activités à faire à Boucherville pendant la relâche scolaire

La Ville de Boucherville offre plusieurs activités à caractère sportif, artistique, éducatif et récréatif pour s’amuser pendant la semaine de relâche.

Voici la programmation :

École Paul-VI

• Camp de jour de la relâche | $ – Service de garde inclus

2 au 6 mars | 9 h à 16 h | 5 à 12 ans

Café centre d’art| Gratuit

• Îlots créatifs | 2 au 6 mars | 10 h à 15 h | Familial

• Jeux de société | 2 au 6 mars | 13 h à 16 h | Familial | Entrée libre

• Création pour tous | Atelier créatif en compagnie de Sophie Roy, artiste

6 mars | 10 h à 12 h | Familial (8 ans +) | Sur réservation : 450 449-8300, poste 8340

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère | Gratuit

• Petites sorties | Les nuages de Tania | 2 mars | 10 h 30 | Familial (3 à 7 ans)

• Science des artisans | Les métaux | 3 mars | 10 h | Familial (5 ans +)

• Science des artisans | Les textiles | 5 mars | 10 h | Familial (5 ans +)

• Petites sorties | Code ta couleur | Initiation à la programmation avec un mini robot

6 mars | 13 h | Familial (7 ans +)

• Jeu d’évasion | À travers le multivers | Familial (10 ans +)

Sur réservation : 450 449-8650

• Quartier B | Rassemblement pour l’environnement | 5 mars | 13 h à 20 h | 10 ans +

Centre des glaces Gilles-Chabot| Gratuit

• Patin libre | 2 au 6 mars | 12 h 05 à 14 h 25 | Familial

• Bâton-rondelle | 2 au 6 mars | 14 h 35 à 15 h 55 | Familial

• Initiation au curling | 6 mars | 14 h à 16 h | Familial

Gymnases – École secondaire De Mortagne | Gratuit

• Volleyball | 3 mars | 18 h à 20 h | Familial

• Badminton libre | 5 mars | 18 h à 19 h 30 | Familial

Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier*

• Bain animé | 1er mars | 15 h à 17 h | Familial | $ – Inscription sur place

• Activité du Club de natation Mustang

Initiation à la natation et au plongeon

3 mars | 13 h à 16 h | Familial | $ – Inscription sur place

• Conte et barbote | 5 mars | 9 h à 9 h 55 | Familial (2 à 6 ans)

Gratuit – Sur réservation : 450 449-8640

• Aquaforme familiale | 6 mars | 9 h 30 à 11 h 30 | Familial (5 ans +)

$ – Inscription sur place

• Cinéma aquatique | La reine des neiges 2 | 7 mars | 19 h 15 | Familial

Gratuit – Sur réservation : 450 449-8640

*Les activités Conte et barbote et Cinéma aquatique sont gratuites. Vous pouvez vous procurer les coupons pour ces activités sur réservation à la réception du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Les frais de bain libre sont applicables pour les autres activités.

Dojo Marcel-Bourelly | Gratuit

• Initiation au judo| Avec le Club de judo Boucherville

2 mars | 13 h à 16 h | Familial | Inscription sur place

• Initiation à la gymnastique | Avec le Club de gymnastique Les Réflexes

4 mars | 13 h à 16 h | 5 à 12 ans | Inscription sur place

• Initiation au taekwondo

5 mars | 13 h à 16 h | Familial (6 ans +) | Inscription sur place

Activités extérieures

Si la température le permet : patinoires et anneaux glacés, sentier de ski de fond (Club de golf Boucherville), pentes à glisser (parcs des Gouverneurs, Vincent-D’Indy et Pierre-Laporte) et prêt d’équipement sportif au chalet du parc Pierre-Laporte (stabilisateurs d’apprentissage au patin, traîneaux en mousse, tubes et soucoupes pour glisser, disques volants pour le disque-golf et raquettes à neige).

Pour connaître tous les détails au sujet des activités consultez le calendrier des événements au boucherville.ca ou sur l’application mobile.

Renseignements

Ligne info-loisirs 450 449-8640