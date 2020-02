Les brèves de La Relève

Accident et congestion monstre sur l’A-20

Un accident survenu le mardi 25 février dernier en après-midi a causé une congestion monstre sur l’autoroute 20 ouest à la hauteur de Boucherville. La collision est survenue un peu après 15 h à la hauteur du boulevard de Mortagne. Selon la Sûreté du Québec dépêchée sur les lieux, un camion pick-up qui circulait en direction Est aurait traversé le terre-plein central et aurait percuté une voiture qui arrivait en sens inverse sur l’autre voie de l’autoroute. Le conducteur du camion pourrait avoir subi un malaise cardiaque. Un troisième véhicule a aussi été impliqué dans l’accident.

7 M$ à l’Hôpital Honoré-Mercier

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a investit 7 millions de dollars afin d’aménager une nouvelle unité de santé mentale à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Le deuxième étage du Pavillon Saint-Charles sera donc complètement réaménagé afin d’y regrouper les services de santé mentale et ainsi libérer le 11e étage du Pavillon Honoré-Mercier pour laisser place à une nouvelle unité de médecine et à l’unité d’hospitalisation brève. La nouvelle unité comprendra neuf lits en réadaptation intensive devant permettre un rétablissement plus adapté du patient avant son retour à domicile, 26 lits courte durée, deux salles d’isolement et une salle de répit.

500 emplois recherchés dans les RONA de la Montérégie

En Montérégie, Lowe’s Canada recrute afin de combler plus de 450 postes saisonniers et une cinquantaine de postes permanents dans ses magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt. Dans ce but, une Journée nationale d’embauche se tiendra le 14 mars prochain, de 9 h à 16 h, dans tous ces établissements. Les candidats sont invités à se présenter en magasin pour rencontrer les équipes de direction. Certains candidats pourraient même se voir offrir un emploi la journée même. L’entreprise indique que les postes à combler incluent ceux d’associé au soutien administratif en magasin, de chauffeur de classe 1 et classe 3, d’associé aux ventes, de commis à la réception, de manutentionnaire, de préposé au service à la clientèle, de caissier et de commis à la cour à bois. On indique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans le secteur de la rénovation résidentielle pour soumettre sa candidature puisque tous les nouveaux employés auront accès à de la formation et du mentorat adaptés aux différentes fonctions.

Grève des services éducatifs en milieu familial

Après une année de négociations sans en venir à une entente, près de 10 000 responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) affiliées à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) seront en grève durant 1 h 15 ce vendredi 28 février. Il s’agit d’un mouvement de débrayage qui a commencé le vendredi 31 janvier et qui se poursuit depuis. Environ 60 000 familles seront touchées par une fermeture de service dans l’ensemble des régions du Québec. Au niveau national, une manifestation aura lieu devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet, afin de demander au gouvernement de créer un comité national paritaire de l’évaluation de l’emploi de RSE.