La mairesse Sylvie Parent envisage l’implantation d’un tramway au centre du développement à long terme de Longueuil

Un tramway ralliant l’est et l’ouest du territoire de Longueuil s’inscrit dans la vision à long terme du redéveloppement urbain de Longueuil. La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a levé le voile sur ce projet jeudi dernier , lors de sa visite annuelle à la tribune de la CCIRS. Ce mode de transport électrique ferait le lien entre le cégep Édouard-Montpetit et la ville de Laprairie. Son implantation entraînerait une transformation en profondeur du boulevard Taschereau.

Le «Lien électrique est-ouest (Léeo)» soutiendra le redéveloppement urbain de tout le secteur situé entre Brossard et le cégep Édouard-Montpetit en plus d’avoir un impact sur les villes adjacentes. La mairesse Parent voit grand avec ce projet d’avenir. « Imaginez l’axe Taschereau comme un véritable milieu de vie. Entre le pôle Roland-Therrien et la station Panama, un réseau de transport collectif efficace et durable, de la verdure, de l’espace pour vivre, s’instruire, se cultiver, et mener des affaires. Imaginez-vous attablés à un café, puis circuler à vélo vers votre bureau, situé à quelques mètres de chez vous », a soutenu la mairesse.

La concrétisation de ce projet aurait une incidence directe sur la vitalité économique de la région. La mairesse Parent a lancé quelques projections : plus de 25 millions de pieds carrés en superficie de terrain à redévelopper, 7 millions de pieds carrés en superficie pour des commerces et des espaces à bureaux, un potentiel de construire 30 000 nouvelles unités d’habitation résidentielles et la création de près de 14 000 nouveaux emplois.

Au terme de son allocution, l’invitée de la CCIRS a demandé à la communauté d’affaires de créer une coalition pour soutenir la réalisation de ce projet d’envergure qui pourrait voir le jour d’ici 10 à 15 ans. Le président de la Chambre de commerce et d’Industrie de la Rive-Sud, Richard D’Amour, a confirmé la création de Mobilité Rive-Sud, un mouvement d’appui à ce projet qui prévoit organiser un premier rassemblement de la communauté d’affaires de la région le 31 mars prochain.