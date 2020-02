Disparition d’une adolescente

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Stéphanie Robert-Côté, âgée de 15 ans. Elle a été vue pour la dernière fois le mercredi 26 février vers 22h00 à son domicile situé à Saint-Bruno-de-Montarville.

La jeune fille a la peau blanche. Elle mesure 5’5’’ (1 m 65) et a un poids de 45 kg (100 lb). Ses cheveux et ses yeux sont bruns. Elle a un perçage à la narine gauche. Elle s’exprime en anglais et en français. Elle pourrait être vêtue d’un manteau d’hiver gris et chaussée de souliers de couleur noire.

Le SPAL sollicite votre aide afin de retrouver cette jeune femme. Toute personne apercevant Stéphanie Robert-Côté est priée de contacter le 911 immédiatement.