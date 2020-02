Retour du triathlon intérieur du Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit le dimanche 15 mars

Pour une cinquième année successive, le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit organise un triathlon intérieur, le dimanche 15 mars. Toujours près de sa communauté et conscient de ses besoins, ce défi sportif se veut d’abord et avant tout un événement communautaire, familial et rassembleur où la compétition fait place au plaisir et à la camaraderie.

Lier le plaisir à l’activité physique

L’événement a en effet été pensé par le Centre sportif du Cégep afin de favoriser le plaisir relié à l’activité physique. Les éditions précédentes, qui ont été de franc succès, ont accueilli des participants de tous les âges et de tous les niveaux, qui venaient seuls ou en équipe. Encore une fois cette année, les participants pourront vivre cette expérience en profitant des installations sportives de qualité qu’offre le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit.

Le Centre, étant utilisé par plusieurs membres de la communauté de Longueuil et des environs, se fait d’ailleurs un devoir d’offrir des activités à la hauteur des diverses formes physiques et permettant à tous de s’épanouir par l’activité physique.

« Laissez la peur et la comparaison derrière vous et venez vous amuser et découvrir ce que vous avez en vous », interpelle Mélanie Dubois, professeure au Département d’administration et de techniques administratives au Cégep. Dans moins d’un mois, Mélanie Dubois participera pour une quatrième fois au triathlon intérieur du Centre. Sportive de nature, elle invite tout un chacun à y prendre part. Elle-même sera accompagnée d’amis qui participeront aussi à l’événement. Tous les membres du groupe seront accompagnés de leurs enfants qui viendront les encourager.

Pour tout le monde

« Le défi peut être relevé par tout le monde, que l’on soit sportif ou non, souligne-t-elle. C’est super accessible compte tenu de la manière dont le triathlon est organisé et nos familles sont bienvenues pour nous soutenir. »

Le triathlon est divisé en trois segments et, contrairement à la majorité de ce type de défis sportifs, ils sont délimités par une période de temps fixe. Ainsi, les participants sont invités à faire 10 minutes de nage, 15 minutes de vélo et 15 minutes de course.

« La performance, elle est avant tout par rapport à soi-même. Par exemple, les vélos demeurent fixes au sol, alors je n’irai pas plus loin qu’un autre participant. Nous donnons tous le meilleur de nous-mêmes et cette formule permet facilement les encouragements et la camaraderie », poursuit Mélanie Dubois.

« Nous n’avons pas l’impression que l’on tire de l’arrière. À la nage, nous ne sommes jamais plus loin que 25 mètres derrière un autre participant. Nous n’avons vraiment pas à craindre de faire mauvaise figure et personne ne se sent exclu », ajoute Guy Tourangeau, résident de Longueuil depuis près de 30 ans.

Pour se remettre en forme

Guy Tourangeau a complété son premier triathlon au Centre sportif du Cégep, il y a quatre ans, après s’être mis à l’activité physique à la suite d’un ultimatum de son médecin. « Soit je changeais de mode de vie, soit je partais avec le trio de médicaments pour le diabète, la haute pression et le cholestérol », témoigne-t-il.

Depuis sa première participation, il considère cet événement comme un rendez-vous annuel afin d’évaluer où il en est rendu dans son cheminement sportif, alors que peu de triathlons sont offerts à cette période de l’année, rendant, du coup, l’offre du Centre presque unique en son genre. Comme Mélanie Dubois, il participe au triathlon avec des proches. Selon lui, le triathlon du Centre sportif du Cégep lui permet, chaque année, de se fixer des objectifs et de préserver sa motivation à demeurer actif ; c’est pourquoi il invite la population à faire de même.

Pour plus d’information sur le triathlon intérieur et les procédures d’inscription, visitez le csportif.cegepmontpetit.ca.