L’OSDL présente Pierre et le Loup le 22 mars

L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), ses musiciens et son directeur artistique et chef attitré Alexandre Da Costa vous convient au Concert Famille, PIERRE ET LE LOUP, le dimanche 22 mars, à 15 h, au Club Dix30 à Brossard.

Un spectacle musical raffiné et touchant

Sous la baguette d’Alexandre, les musiciens interprèteront ce célèbre conte musical de Prokofiev. Ce touchant spectacle sera présenté par la pétillante et communicatrice hors pair Pénélope McQuade pour le bonheur des petits et des grands. Pierre et le Loup, l’œuvre favorite du fils d’Alexandre, Mattenzo, est un incontournable pour la première saison du Maestro à la barre de l’OSDL.

Un spectacle symphonique interactif

En première partie, vous vivrez une aventure musicale rocambolesque dont vous serez le héros avec « l’Orchestrarium de Monsieur Albert » (Les Productions Mémo), une musique originale aux sonorités festives, qui vous entrainera dans un monde imaginaire aux péripéties rebondissantes. Le talentueux compositeur et chef en résidence de l’OSDL Airat Ichmouratov en sera le chef d’orchestre.

L’Orchestre symphonique de Longueuil est fier de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires.