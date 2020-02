Tennis : Mahieu Sarazin nommé entraîneur de l’année

Mathieu Sarazin, entraîneur de tennis à Boucherville, a été nommé entraîneur national et international de l’année en Montérégie lors de la deuxième édition du Gala de l’excellence sportive en Montérégie qui s’est déroulée récemment au Centre socioculturel Alphonse-Lepage, à Brossard.

Mathieu est passionné du tennis. Outre son rôle d’entraîneur-chef à l’Académie 360, au club Sani sport de Boucherville, il est entraîneur-chef de l’équipe de tennis du Québec dix ans et moins, directeur de stage d’instructeur et sur la scène nationale, entraîneur pour les championnats canadiens. Il fait partie du programme de mentorat des entraîneurs de Tennis Canada.

Au cours de sa carrière, Mathieu a été mandaté par les deux fédérations québécoise et canadienne pour entraîner et encadrer les meilleurs athlètes juniors de la province et du pays.

Rêves sportifs

Depuis juin 2015, Excellence Sportive Montérégie s’implique auprès des athlètes pour les aider à atteindre leurs rêves sportifs. L’organisme est ainsi aux premières loges pour constater la volonté et la persévérance de ces athlètes, mais aussi des personnes qui gravitent dans leur entourage : préparateurs physiques, psychologues du sport, nutritionnistes, entraîneurs, parents… La performance sportive relève non seulement de l’athlète lui-même, mais de toute une équipe.

Le gala représente un rendez-vous festif qui permet de récompenser les athlètes, entraîneurs, bénévoles et équipes qui se sont particulièrement distingués en 2019.