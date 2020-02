Pétition pour limiter le trafic aérien au-dessus de Boucherville

Le bruit des avions en provenance de l’aéroport de Saint-Hubert n’incommode pas que les résidents de cet arrondissement, mais aussi ceux de Boucherville, du moins de certains secteurs.

Anne-Marie Bouchard a présenté une pétition au conseil municipal réclamant une intervention du maire Jean Martel dans ce dossier. Elle lui demande d’adopter une résolution afin que des pistes de solutions ou des actions soient prises auprès des autorités compétentes « afin que les Bouchervillois retrouvent leur qualité de vie. »

Mme Bouchard indique que les avions, principalement des écoles de pilotage, survolent la zone formée des écoles Paul-VI, Louis-Hyppolite-Lafontaine et Pierre-Boucher.

« J’habite Boucherville depuis 1994 sur la rue François-Gauthier. Depuis environ douze ans, le bruit engendré par la circulation aérienne est devenu inacceptable et nuit grandement à notre qualité de vie. J’ai déjà compté plus de 40 petits avions pendant une belle journée d’été, directement au-dessus de ma tête. J’ai porté de multiples plaintes à DASH-L qui m’a répondu que ma maison était située dans la trajectoire des petits avions qui quittent la zone de contrôle de Montréal-Saint-Hubert vers le nord. C’est parfois insoutenable, je les appelle les tondeuses volantes. Il nous arrive même qu’il nous soit impossible de souper dehors en été tellement il y a de bruit. »

Il est mentionné dans la pétition que les mesures d’atténuation apportées telles que l’ajout de silencieux sur les petits avions ne sont pas efficaces. Ces mesures, avancent les signataires, devraient toucher le volume du trafic aérien au-dessus des quartiers résidentiels et le respect des horaires de vols. Ils mentionnent qu’en plus de ce trafic aérien s’ajoutent maintenant les Boeing 737-200 bannis dans plusieurs pays et en Ontario parce qu’ils sont trop bruyants.

La pétition parrainée par le député bloquiste Stéphane Bergeron a à ce jour été signée par quelque 650 personnes de l’agglomération de Longueuil. Elle est disponible jusqu’au 29 mars sur le site de la Chambre des communes. Elle a aussi été remise aux conseils municipaux de Saint-Bruno-de-Montarville, de Sainte-Julie, de l’arrondissement de Greenfield Park, à Longueuil, de l’agglomération de Longueuil et de Saint-Lambert. Elle devrait également l’être sous peu à Brossard, à Longueuil et à l’arrondissement de Saint-Hubert.

Les signataires demandent aussi que l’aéroport redevienne une compétence de l’agglomération de Longueuil.

Une première plainte

C’est la première fois qu’une telle plainte est faite au conseil municipal de Boucherville. Le maire Jean Martel a rappelé que l’aéroport qui était sous la responsabilité des villes de l’agglomération de Longueuil est devenu en 2016 la compétence exclusive de la Ville de Longueuil.

Depuis cette municipalisation, la Ville de Boucherville n’a pas d’influence directe sur les administrateurs de l’aéroport. « Nous recevons votre pétition. Nous allons l’analyser et en discuter », a-t-il conclu.