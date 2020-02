Bourse d’entrée du 20e anniversaire du programme d’arts, lettres et communication

Le programme d’Arts, lettres et communication du cégep de Sorel-Tracy a fêté récemment ses vingt ans d’existence! Pour célébrer l’occasion, il offre une bourse afin de soutenir un.e étudiant.e qui sera inscrit.e en première session à l’automne 2020.

La valeur de la bourse est de 500 $.

À noter que la qualité du dossier académique sera considérée, mais ne sera pas l’unique critère évalué. L’implication dans des activités parascolaires (artistiques ou autres) et la motivation à étudier dans notre programme seront également prises en considération. N’hésitez donc pas à poser votre candidature même si votre moyenne générale est inférieure à 80%,

Le dossier du.de la candidat.e doit contenir les éléments suivants :

relevé de notes officiel

lettre d’un.e responsable pouvant témoigner de l’implication de l’élève dans une activité parascolaire (lettre facultative pour ceux dont la moyenne générale est de 80% et plus, mais néanmoins recommandée)

lettre de motivation

La moitié du montant de la bourse sera remise au début de la session d’automne, lors de son attribution, et l’autre moitié sera remise après que l’étudiant.e aura complété avec succès sa première session et se réinscrira à temps plein pour une deuxième session en Arts, lettres et communication.

Date limite de remise des dossiers : 1er août 2020.

Pour toute question, contactez la coordonnatrice du programme, Marie-Pierre Genest, à l’adresse suivante : mariepierre.genest@cegepst.qc.ca

L’envoi des dossiers doit être fait à cette même adresse. Important : nous n’accepterons pas les dossiers envoyés par la poste.