Un Julievillois parmi les athlètes-étudiants les plus prometteurs en hockey

Pas moins de 28 bourses de 1 500 $ ont été remises à quelques-uns des athlètes-étudiants âgés de 15 à 18 ans les plus prometteurs en hockey au Québec, parmi lesquels on remarquait tout particulièrement le Julievillois de 16 ans, Mikael Diotte, un défenseur des Gaulois de Saint-Hyacinthe.

L’événement a eu lieu lors de la 13e remise du Programme de bourses des Canadiens de Montréal qui avait lieu le 10 février au Centre Bell, avant le match opposant les Canadiens de Montréal aux Coyotes de l’Arizona. Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien a remis huit bourses à des hockeyeuses membres de l’équipe du Québec aspirant à une sélection au sein de l’équipe canadienne féminine, tandis que les 20 autres bourses ont été accordées à des hockeyeurs de la Ligue de hockey Midget AAA, dont Mikael Diotte.

Les organisateurs ont rappelé que l’un des critères d’admissibilité du Programme de bourses des Canadiens de Montréal, géré par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ), est la poursuite des études afin de favoriser la préparation de l’après carrière sportive des jeunes athlètes, les boursiers ont donc été choisis sur la base de leur talent et de leurs exploits sportifs, mais aussi en raison de leur cheminement scolaire.

À cette occasion, M. Molson a aussi annoncé le renouvellement et la bonification de son partenariat avec la FAEQ afin de soutenir la relève en hockey masculin et féminin. Le Programme sera donc reconduit pour trois années supplémentaires et c’est un montant de 180 000 $ qui sera investi, à raison de 60 000 $ par année, pour la poursuite du programme jusqu’en 2023.

Il rêve à la LNH

Pour sa part, Mikael Diotte a notamment été médaillé d’or avec l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer en 2019 et champion de la Coupe Dodge avec les Gaulois en 2018-2019. Le jeune de 16 ans a été repêché au 36e rang par les Voltigeurs de Drummondville de la LHJMQ en 2019 et il a joué deux matchs avec eux cette saison.

Mikael étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Fadette et il a maintenu une moyenne académique de 87 % à la première étape. Celui qui aspire à jouer dans la Ligue nationale de hockey prévoit poursuivre des études en ingénierie dans une branche qui reste à déterminer. Aussi, étant donné que les Gaulois sont les hôtes de la Coupe Telus, il aimerait conclure le tournoi en soulevant le trophée avec ses coéquipiers.

Le Julievillois fait donc partie d’un groupe sélect d’anciens boursiers du programme qui comprend de nombreux autres joueurs de la Ligue nationale de hockey, tels que le champion de la coupe Stanley 2018-2019, Samuel Blais, des Blues de Saint-Louis, Maxime Comtois (Ducks d’Anaheim), Anthony Duclair (Sénateurs d’Ottawa), Samuel Girard (Avalanche du Colorado), Michael Matheson (Panthers de la Floride) et Nicolas Roy (Golden Knights de Vegas).