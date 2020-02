Plus de 2 M$ pour revamper Marie-Victorin

Le boulevard Marie-Victorin subira une cure de rajeunissement majeure, entre le boulevard de Montarville et la limite de la ville de Varennes.

Le conseil municipal a autorisé une dépense de 2 196 946 $ pour la réfection de cette artère et de la piste cyclable sur trois grandes portions, soit entre le boulevard de Montarville et la rue Sainte-Catherine, entre les rues de Niverville et d’Argenson, ainsi qu’entre le parc de la Saulaie jusqu’aux limites de Boucherville et de Varennes.

Des travaux de resurfaçage seront également exécutés dans un autre secteur, soit à l’intersection De Montarville et Samuel-De Champlain.

5 M$ pour de nouvelles rues dans Harmonie

Les rues Jean-Vallerand et Louis-Quilico dans le secteur Harmonie, phase 7B, seront prolongées. Les travaux évalués à 5 084 274 $ permettront de desservir 62 lots.