Conférence de la Société d’histoire: le barrage Fryer sur le Richelieu

La Société d’histoire des Iles-Percées de Boucherville vous propose une conférence portant sur le barrage Fryer sur le Richelieu, présentée par Paul-Henri Hudon, président de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly depuis 12 ans.

Il sera question de cette digue de contrôle des eaux, érigée en 1939 en travers de la rivière Richelieu, qui existe encore en 2019, mais qui ne fut jamais utilisée. Pourquoi ? Pour quel besoin ?

Ce barrage témoigne d’une continuelle activité commerciale, des échanges et du transport, depuis l’époque de la Nouvelle-France avec New York. Une page d’histoire économique ignorée. Un projet « Bas-canadien » détourné au bénéfice du Canada de l’Ouest.

Cette conférence sera présentée le 26 février à 19h30 à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville. Gratuit pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs.

Aucune réservation n’est nécessaire. Pour information : 450-906-1462 ou Histoireboucherville.org