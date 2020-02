Boucherville propose Pierre Boucher pour figurer sur le prochain billet de 5 $

Le portrait de Pierre Boucher ornera-t-il le nouveau billet de 5 $ qui sera prochainement émis ? C’est ce que souhaite la Ville de Boucherville qui a officiellement demandé, par voie de résolution, à la Chambre des communes, à Ottawa, de soutenir la candidature du fondateur de Boucherville. Elle invite aussi les citoyens à faire cette proposition auprès de la Banque du Canada qui consulte présentement les Canadiens sur l’identité de la personne qui devrait figurer sur le billet.

L’idée de proposer le nom de Pierre-Boucher a été avancée par le conseiller municipal et professeur d’histoire à l’école secondaire De Mortagne, François Desmarais, après qu’il eut appris que la Banque du Canada préparait l’émission d’un nouveau billet de 5 $ et qu’elle demandait aux Canadiens d’identifier des personnalités qui ont marqué l’histoire du pays et qui sont dignes d’apparaître sur la coupure.

Le texte de la résolution adoptée le 17 février par les élus municipaux bouchervillois mentionne que le « seigneur Pierre Boucher, premier ambassadeur canadien auprès du roi de France et instigateur de la venue des Filles du Roy et du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France, et héros respectueux envers les Premières nations lors du siège des Trois-Rivières » se qualifie pour ce concours.

La Ville propose également que la figure de Jeanne Crevier, épouse de Pierre Boucher et mère de 15 enfants, apparaisse aussi sur le prochain billet de 5 $ si la présence de deux personnages est acceptée. On y mentionne qu’elle « est une femme d’exception par son implication dans le développement de la seigneurie de Boucherville, particulièrement lors des absences de son mari. »

Jusqu’au 11 mars pour appuyer la démarche

Les citoyens ont jusqu’au 11 mars pour proposer le nom d’une personnalité canadienne. Sur le site web de la Ville de Boucherville, il y aura bientôt deux liens; un menant vers la Banque du Canada pour participer au concours, et un autre pour appuyer la pétition que présentera le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, à la Chambre des communes pour appuyer la candidature de Pierre Boucher.

Des centaines de noms ont à ce jour été proposés. Un processus de sélection sera mené par la Banque du Canada et c’est le ministre qui prendra la décision définitive. Lorsque la personnalité sera choisie, il faudra attendre quelques années avant que le nouveau billet soit en circulation.