La Galerie 500 présente des artistes et des créateurs d’ici

La Ville de Boucherville présente la nouvelle cuvée d’artistes de la Galerie 500. Venez découvrir ces artistes de grand talent entre le 24 février et le 14 août 2020.

Située à l’intérieur du Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville), la Galerie 500 expose des artistes bouchervillois provenant des principales disciplines en arts visuels. Elle soutient l’art local et ses différentes formes d’expression et de création.

Mettant en lumière le dynamisme et la créativité des artistes locaux, la galerie propose aux visiteurs de découvrir leurs univers uniques. Cet espace de diffusion présente ainsi les expositions de six artistes aux inspirations, aux styles et aux techniques variés.

Laissez-vous transporter dans le monde artistique de nos artistes et de nos créateurs d’ici du

24 février au 14 août :

Subtile fusion d’eau, couleurs et lumière

Par Léo Lafrenière

Passionnément!

Par Céline Lozeau

Expressions

Par Carole Dufresne et ses élèves

Dessin et modelage

Par Alain Daignault, Réal Campeau et leurs élèves

Mouvements planétaires

Par Réjean Gosselin

Dendron de lumière

Par Sylvie Lahaie

Pour en savoir plus sur les expositions de ces artistes locaux, procurez-vous la nouvelle brochure de la Galerie 500 dans les différents bâtiments municipaux.

Horaire

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h, 13 h 15 à 16 h 30

Renseignements

Service des arts et de la culture

450 449-8651

culture-patrimoine@boucherville.ca

boucherville.ca/expositions