Une dizaine de joueurs de football des Lynx récompensés

L’équipe de football des Lynx du cégep Édouard-Montpetit a récompensé une dizaine de ses joueurs lors de son gala de reconnaissance le jeudi 13 février dernier. À cette occasion, huit joueurs de la Ligue canadienne de football et de la Ligue de football universitaire, tous d’anciens membres des Lynx, ont remis des prix d’excellence aux étudiants. Ces athlètes professionnels invités ont souligné la réussite sportive de l’équipe lors de la dernière saison.

« De conclure cette année en compagnie d’anciens Lynx reconnus à travers le pays est, sans aucun doute, la plus belle fin de saison que les joueurs pouvaient espérer », a mentionné Marco Perreault, gestionnaire administratif des équipes sportives Lynx, lors de la cérémonie de remise de prix.

Les lauréats regroupent : Thomas Dionne-Bélanger, recrue défensive de l’année, Hugo Lacroix (résident de Longueuil), recrue offensive de l’année, Édouard St-Amand, joueur de la ligne défensive par excellence, Yohan Gauthier, joueur de la ligne offensive par excellence, Gabriel Lessard, joueur des unités spéciales, Olivier Joly, joueur le plus utile en défensive, Frédérick Hachey, joueur le plus utile en offensive, Tristan Rinaldis (résident de Boucherville), Le Lynx par excellence, Félix Despins (résident de Varennes), Prix de la persévérance scolaire et Charles-David Dubois, Prix Étudiant-athlète de l’année.

Parmi les joueurs de la Ligue canadienne de football présents à cette cérémonie figuraient Christophe Normand des Alouettes de Montréal, David Foucault des Lions de la Colombie-Britannique, Mickael Côté du Rouge et Noir d’Ottawa et Régis Cibasu de Argonauts de Toronto ainsi que les joueurs retraités Jonathan St-Pierre des Argonauts de Toronto et Michel-Pierre Pontbriand des Blue Bombers de Winnipeg.

Les joueurs universitaires Anthony Robichaud du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke et Tommy Mercier des Carabins de l’Université de Montréal ont également assisté au gala afin de souligner la performance des étudiants-athlètes. Par ailleurs, un prix a été remis au nom du joueur Rossini Sandjong-Djabomé des Lions de l’Université York, qui ne pouvait être présent à l’événement, afin de souligner la persévérance scolaire d’un athlète Lynx.

Malgré une saison régulière parsemée de défis et d’embuches, les Lynx ont doublé leurs efforts et ont tout misé sur leur équipe afin de se trouver parmi les finalistes du Bol d’or du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), en novembre 2019. Même si elle s’est inclinée devant l’équipe adverse, après lui avoir livré une chaude lutte, la formation se considère, malgré tout, comme victorieuse puisqu’il s’agissait, en 38 ans, de sa deuxième participation à ce grand championnat.

Le gala de reconnaissance de football des Lynx fait partie des divers événements organisés par le Cégep pour souligner la persévérance scolaire de ses étudiants. En organisant une cérémonie de cette envergure, le Cégep valorise le travail accompli par ses étudiants-athlètes, tout en souhaitant les encourager dans la poursuite de leurs études.