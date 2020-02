«Troque-tes-toiles», un événement rassembleur axé sur le troc et la vente d’oeuvres d’art 

Les artistes bouchervilloises Ariane Bilodeau et Marilène Lucas (Fluophoto) sont ravies d’inviter les artistes de la région ainsi que les curieuses et curieux à participer à un événement créatif axé sur le troc et la vente d’oeuvres d’art.

L’événement « Troque-tes-toiles », qui aura lieu le samedi 28 mars, de 13 h à 16 h, au Café centre d’art de Boucherville, fera le bonheur des gens qui souhaitent bonifier leur collection d’oeuvres d’art à petits prix, ainsi que des artistes dont les garde-robes débordent de créations qui n’attendent que d’être découvertes et partagées.

Moyennant des frais de participation modiques de 10 $, les artistes pourront apporter leurs créations et les échanger contre d’autres oeuvres d’art ou encore les vendre à prix réduit. L’événement est ouvert à toutes les expressions artistiques ( peinture, dessin, photographie, sculpture, art textile ) et les curieuses et curieux pourront venir rencontrer les artistes et acheter des créations à petits prix.

« Troque-tes-toiles se veut un événement créatif rassembleur qui permettra aux artistes locaux, amateurs comme professionnels, de revaloriser des créations qui traînent chez eux depuis un moment et de repartir avec un peu d’argent ou une nouvelle oeuvre pour rafraîchir leur déco », déclare Ariane Bilodeau, co-organisatrice. « Chaque fois qu’on fait une exposition, on crée du nouveau matériel; voilà donc une belle occasion de ressortir d’anciennes collections », ajoute Marilène Lucas, co-organisatrice.

Pour vous inscrire à l’événement, rendez-vous au http://squareup.com/store/fluophoto. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @arianebilodeauart, @fluophoto et le mot-clic #troquetestoiles.

À propos d’Ariane Bilodeau

L’artiste-peintre et rédactrice Ariane Bilodeau visite des refuges et sanctuaires d’ici et d’ailleurs pour rencontrer des animaux ainsi que les gens qui prennent soin d’eux. Elle crée ensuite des portraits émouvants et percutants accompagnés d’un récit factuel, mais jamais moralisateur, qui stimule la prise de conscience et la réflexion sur des pratiques et enjeux en lien avec le bien-être animal. Sa prochaine exposition en solo, Regard animal, sera dévoilée à la Galerie Jean-Letarte le 9 juillet prochain.

À propos de Marilène Lucas

Que ça soit en photo ou en dessin, Marilène Lucas sait créer des oeuvres comiques et surprenantes. Souvent axées sur la nourriture, ses créations humoristiques, colorées et vivantes ne laissent personne indifférent. Cumulant une vaste expérience en photographie, Marilène Lucas participe régulièrement à des expositions dans des galeries et symposiums à travers le Québec et elle a reçu plusieurs prix et distinctions au fil des ans.