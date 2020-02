Les brèves de La Relève

21

Manifestation à Saint-Lambert : le stationnement incitatif de Sainte-Julie en solution

Une nouvelle manifestation autochtone a eu lieu le 19 février dernier à Saint-Lambert, aux abords de la voie ferrée de la ligne exo3 de Mont-Saint-Hilaire. Les manifestants disent vouloir appuyer les chefs héréditaires Wet’suwet’en, qui s’opposent au passage du gazoduc Coastal GasLink sur leur territoire, en Colombie-Britannique. Le réseau de transport exo a annoncé que ce service ferroviaire est suspendu pour une période indéterminée et propose certaines solutions à ses usagers. Parmi celles-ci, on note qu’une navette a été mise à la disposition des usagers de Saint-Bruno pour les amener au métro de Longueuil. De plus, exo invite les citoyens à se rendre au stationnement incitatif de Sainte-Julie pour prendre la ligne 600 vers Montréal ou au stationnement incitatif de Chambly pour prendre la ligne 300.

Désignation des établissements pour hospitaliser les cas de coronavirus

Au moment d’écrire ces lignes, le risque associé au coronavirus est toujours évalué comme étant faible au Québec. Le réseau de la santé indique à ce sujet qu’il a développé des protocoles efficaces qui sont rapidement mis en place dans ce type de situation, notamment avec les expériences de préparation passées (grippe A (H1N1), SRAS, Ebola). En effet, des corridors de services ont été convenus et des protocoles et des outils ont été partagés dans les milieux concernés. Mentionnons notamment que des instructions concernant le triage à l’urgence et la prise en charge des cas ont été distribuées au réseau et que tous les établissements ont un protocole de triage des maladies respiratoires sévères infectieuses.

Tous les établissements et les cliniques médicales sont prêts à recevoir les usagers avec ou sans symptômes. Lorsqu’un cas s’avère confirmé comme nécessitant une hospitalisation, ce dernier est pris en charge dans un des centres désignés dans un pôle d’expertise en infectiologie. Ces quatre centres désignés sont l’Hôpital général juif (clientèle adulte), le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (clientèle pédiatrique), le Centre hospitalier universitaire de l’Université Laval (clientèle pédiatrique) et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (clientèle adulte).

VITE est un moyen simple de se souvenir des signes de l’AVC

Le ministère de la Santé et des services sociaux s’est joint récemment à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC pour sa campagne de sensibilisation VITE sur les signes de l’AVC, et ce, jusqu’au 22 mars. Les campagnes de sensibilisation des dernières années ont permis de grandement augmenter la connaissance des signes et de la réaction à avoir, mais encore trop peu de Québécois (18 %) en connaissent les trois signes. La prise en charge rapide de cette urgence médicale permet de diminuer le risque d’incapacité grave. VITE est un moyen simple de se souvenir des signes de l’AVC.

Redistribution de plus de 100 000 portions saines et nutritives

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a redistribué l’an dernier plus de 100 000 portions de ses surplus sains et nutritifs à ceux qui sont dans le besoin. Au total, sept installations du territoire participent à cette initiative qui, en plus de nourrir la population, permet de détourner la matière organique des sites d’enfouissement et ainsi réduire les gaz à effet de serre tout en réduisant leur empreinte écologique. Les surplus alimentaires sont récupérés par les organismes communautaires partenaires directement dans les installations avant d’être redistribués aux personnes souffrant d’insécurité alimentaire, et ce, dans le respect des normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.