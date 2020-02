Des recettes de 100 000 $ pour le Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners, dont le siège social est établi à Boucherville, célèbre cette année son 25e anniversaire. Présent un peu partout au pays, cet organisme communautaire nourrit plus de 243 500 enfants dans 1809 établissements scolaires répartis dans des milieux moins favorisés, grâce à l’aide de précieux bénévoles au quotidien. Il compte aussi sur l’appui du monde des affaires pour continuer son oeuvre.

À cet égard, il fait appel à la communauté d’affaires depuis de nombreuses années pour qu’elle le soutienne concrètement. Le 14 février dernier, le Club a réuni quelque 450 personnes dont des gens d’affaires de même que des représentants du monde politique et du milieu scolaire à l’Hôtel Mortagne de Boucherville où s’est tenu le traditionnel Déjeuner des grands de la Rive-Sud, une activité-bénéfice au profit de l’organisme. Couronné de succès, cet événement a permis d’amasser 100 202 $.

Durant la matinée, les personnes présentes ont échangé sur les façons de collaborer entre elles afin d’en faire plus pour la cause. En parallèle, les convives ont assisté à deux touchantes prestations des élèves d’une école de la Rive-Sud et ont entendu le témoignage émouvant d’une bénévole responsable du Club des petits déjeuners de l’école Sainte-Claire, à Brossard.

Comme il le fait à chaque Déjeuner des grands depuis 14 ans, l’Hôtel Mortagne offre ses locaux gracieusement et fournit le repas. Les employés de l’établissement sont également appelés à contribuer en servant bénévolement le petit déjeuner. Depuis qu’elle existe, cette activité de mobilisation et de solidarité a permis au Club des petits déjeuners d’amasser plus de 700 000 $.

Sur le territoire montérégien, près de 3000 enfants répartis dans 46 écoles reçoivent un petit déjeuner chaque matin par le biais du Club.