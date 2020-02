Annonce d’une 2e cohorte pour les entreprises manufacturières qui veulent augmenter leurs exportations via le commerce électronique

La MRC de Marguerite-D’Youville, en partenariat avec le gouvernement du Québec et le Mouvement Desjardins, annonce un appel de candidatures pour la formation d’une deuxième cohorte qui donnera, à des entreprises manufacturières, la possibilité d’augmenter leurs exportations grâce au commerce électronique.

Les résultats obtenus auprès des organisations ayant participé à la première cohorte ont démontré que le commerce électronique offre de belles opportunités pour les entreprises manufacturières qui veulent accroître leurs ventes en ligne sur les marchés hors Québec. L’ensemble des entreprises qui ont été accompagnées par l’agence Generation eCom, spécialisée en commerce électronique, ont réussi à hausser leurs ventes en ligne ainsi qu’à améliorer leurs connaissances et leur efficacité sur les principales places de marché telles qu’Amazon, eBay, Alibaba, etc. qui évoluent continuellement.

Le programme permet d’obtenir 25 heures de coaching personnalisé pour effectuer une évaluation du potentiel de vente à l’export via le commerce électronique, une analyse des produits offrant les meilleurs perspectives, ainsi qu’un plan d’action spécifique pour réaliser une stratégie efficace pour augmenter les ventes en ligne. Pour plus d’informations, visitez le www.margueritedyouville.ca/ecommerce/ ou écrivez-nous au dev.econo@margueritedyouville.ca.

À propos de la MRC de Marguerite-D’Youville

Le projet en commerce électronique aide autant les entreprises manufacturières que les commerces de la MRC de Marguerite-D’Youville à mieux se positionner pour augmenter leurs ventes en ligne qui représentent un énorme marché. La réalisation de ce projet sur trois ans est possible grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville et de la Caisse Desjardins des Patriotes via le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins.