Invitation à donner du sang au cégep Édouard-Montpetit ou à l’École nationale d’aérotechnique

L’Équipe Santé du cégep Édouard-Montpetit, en collaboration avec l’Association des bénévoles du don de sang (ABDS), invite la population à la collecte de sang qui se tiendra les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 février prochains, entre 9 h 30 et 15 h 30, au Foyer Héroux Devtek du cégep Édouard-Montpetit, situé au 150, rue de Gentilly Est, à Longueuil ainsi que le mercredi 19 février entre 10 h et 14 h 30, à l’agora de l’École nationale d’aérotechnique, située au 5555 rue de l’ÉNA, à Saint-Hubert. L’objectif de cet événement est d’accueillir 295 donneurs.

Réservez dès maintenant votre moment pour donner du sang : un geste d’une valeur inestimable pour les personnes dans le besoin. Vous contribuerez ainsi à sauver des vies! Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de maintenir la réserve collective de sang à un niveau optimal. Il est possible de donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année.

Qui peut donner du sang?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma- Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Puis-je donner?

Donnez du sang. Donnez la vie.