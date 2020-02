Plan d’action main-d’œuvre : une première cohorte d’entreprises en voie de terminer son accompagnement

La MRC de Marguerite d’Youville et le Cégep de Sorel-Tracy sont fiers d’annoncer qu’un premier groupe formé de cinq entreprises est en voie de compléter son accompagnement dans le cadre du projet Action Globale

Main-d’œuvre, rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Québec et de la Caisse Desjardins des Patriotes à titre de partenaires financiers.

En juin 2019, le Service aux entreprises du Cégep de Sorel-Tracy (SAEM) a officiellement été désigné comme organisme de formation et de consultation dans ce projet. Ainsi, ce dernier avait comme mandat d’accompagner les entreprises participantes en offrant des solutions concrètes et personnalisées pour ainsi les aider à atténuer les impacts de la pénurie de main-d’œuvre.

Dans un premier temps, les entreprises ont été accompagnées individuellement à travers un volet de consultation stratégique. L’objectif de cette étape initiale consistait à dresser le portrait des pratiques des entreprise au niveau de la gestion des ressources humaines (forces et faiblesses), à prévoir les besoins en main-d’œuvre sur un horizon de trois ans et à créer un plan d’action sur mesure.

Dans un deuxième temps, les entreprises doivent maintenant compléter en groupe, quatre ateliers de formation d’une demi-journée dont les thématiques ont été priorisées en fonction des besoins exprimés par les entreprises participantes : leadership, gestion du changement, culture du plaisir au travail et marque de l’employeur.

Forte de ce succès, la MRC de Marguerite D’Youville invite les entreprises qui souhaitent participer à ce programme à manifester leur intérêt en vue de la deuxième cohorte, prévue dès avril 2020.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Isabelle Pasquier, conseillère aux entreprises, Formation continue du Cégep de Sorel-Tracy au 450.929.0852, poste 230.