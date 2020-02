La directrice des communications à la Ville de Boucherville obtient le titre agréé en relations publiques

La directrice des communications à la Ville de Boucherville, Julie Lavigne, a reçu le titre ARP (agréé en relations publiques), qui est la plus haute norme d’excellence professionnelle en relations publiques.

Le statut de membre agréé a été accordé par de la Société canadienne des relations publiques (SCRP) le 15 janvier dernier après qu’elle eut complété avec succès le programme d’agrément 2018-2019 de la Société.

Pour obtenir ce titre reconnu dans le monde entier depuis plus de 50 ans, les candidats doivent subir une évaluation rigoureuse des compétences, de l’expérience et de la pensée stratégique nécessaires à la pratique des relations publiques au niveau supérieur. Ils doivent aussi démontrer qu’ils comprennent la pratique éthique des relations publiques et qu’ils adhèrent au Code de déontologie de la SCRP.

Sur les 19 membres qui ont complété avec succès le programme d’agrément 2018-2019, seulement deux membres sont du Québec. La nouvelle cohorte d’agrément sera honorée par ses pairs lors de la Conférence nationale de la SCRP qui aura lieu à Québec du 24 au 26 mai 2020.