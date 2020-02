Grande soirée de poker « Texas Hold’em » des Chevaliers de Colomb le 21 février à Verchères

Les Chevaliers de Colomb de Verchères sont heureux de vous convier à la Soirée de poker qui se tiendra le vendredi 21 février, à 19 h, au Centre communautaire de Verchères, situé au 92, rue Calixa-Lavallée (arrivée à 18 h 30). Les inscriptions à 50 $ comprennent : jetons, une table de neuf joueurs avec croupier, des cadeaux aux finalistes et prix de présence, une bourse selon la participation aux dix finalistes (pour 200 entrées et plus, bourses de 3 000 $). Un goûter sera servi en soirée. 18 ans et plus. Les profits seront remis à la Maison Victor-Gadbois et les œuvres que parrainent les Chevaliers de Colomb de Verchères. Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!

Points de vente : Au Gigolo Coiffure elle et lui

André DeMuy Té1.: 450 573-0618

Jacques Dulude Tél: 450 583-6896

(L’événement du 7 février a été annulé en raison de la tempête de neige et déplacé au 21 février)