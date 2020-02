Grand succès pour les Plaisirs d’hiver à Varennes

Les élus, les employés municipaux et Bourrasque remercient les familles pour leur participation aux Plaisirs d’hiver qui ont été organisés par la Ville de Varennes les 8 et 9 février dernier au parc du Pré-Vert. Grâce à la collaboration de Sport Montérégie, jeunes et moins jeunes ont profité des joies de l’hiver dans une atmosphère de fête sous le thème « Allez jouer dehors, soyez actifs, vivez les plaisirs d’hiver! ».

« Une mention spéciale à nos employés des travaux publics et des services récréatifs et communautaires qui ont redoublé d’efforts pour que tout soit en place pour la tenue de cette activité familiale, malgré la tempête! Bravo! », affirme le maire Martin Damphousse.

Une foule d’activités et de jeux amusants ont fait la joie des familles tels que les jeux coopératifs, le hockey libre et le patinage libre, l’initiation au hockey, les promenades en carriole tirée par des chevaux et les structures gonflables. Le nouveau circuit VTT a également fait le bonheur des tout-petits.