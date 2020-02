146 546$ pour favoriser la pratique d’activités physiques dans six entreprises

Pour favoriser la pratique régulière d’activités physiques par l’ensemble des membres de leur personnel, six entreprises basées à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville se partageront une aide financière de 146 546 $ dans le cadre du Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP).

C’est la député-ministre Nathalie Roy qui en a fait l’annonce la semaine dernière au nom de sa collègue Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

Les entreprises bénéficiaires sont : AV&R Vision et Robotiques inc. (36 096 $), Groupe BMR inc. (39 788 $), Les Systèmes BMH inc. (6 354 $), Magnor (8 608 $), PLB International inc. (18 520 $) et TKNL inc. (37 180 $).

« Je me réjouis de voir les entreprises de ma circonscription s’engager à long terme envers la pratique d’activités physiques. Les bienfaits de celle-ci sont nombreux, tant pour la santé du corps que pour le bien-être psychologique, et il ne fait aucun doute pour moi que les entreprises et les employés en retireront d’importants bénéfices. Au bout du compte, c’est toute la société qui en sortira gagnante », a affirmé madame Roy.

Les bienfaits de la pratique régulière d’activités physiques en entreprise sont nombreux et comprennent, notamment, la présence au travail, la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration du climat de travail, l’attraction et la fidélisation des meilleures ressources et des gains pour la santé physique et psychologique du personnel.