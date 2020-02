Neuvième édition du Triathlon de Saint-Amable le 24 mai

La 9e édition du Triathlon de Saint-Amable aura lieu le 24 mai 2020 au cœur du pôle jeunesse de Saint-Amable sur le site du Parc Notre-Dame-de-la-Paix et dans plusieurs rues et quartiers de la Ville, en milieu urbain et en milieu rural.

TARIF DE PRÉ-INSCRIPTION JUSQU’AU 29 FÉVRIER 2020

Jusqu’au 29 février 2020, toutes les inscriptions au Triathlon de Saint-Amable profiteront d’un tarif préférentiel. Comment s’inscrire ? Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saint-Amable, www.st-amable.qc.ca, et cliquez sur le lien disponible en page d’accueil !

CONCOURS GAGNE TON TRIATHLON

Cette année encore, le concours Gagne ton triathlon permettra à près de 50 enfants amabliens d’être remboursés de leur participation au Triathlon de Saint-Amable grâce au financement de partenaires locaux. Depuis la création de ce concours, 100 % des enfants amabliens qui ont participé au Triathlon de Saint-Amable ont été remboursé de leur frais d’inscription.

Pour être admissible au remboursement de leur inscription, les enfants doivent habiter à Saint-Amable, être âgés de 15 ans ou moins, être inscrits au Triathlon de Saint-Amable dans une des catégories jeunesse (Jeunesse 1 à 4, U13, U15) et avoir participé à l’événement du 24 mai 2020.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les enfants admissibles au concours et leur inscription sera remboursée à la suite de l’événement.

COUPE DES VILLES

La Coupe des villes sera de retour pour une deuxième édition au Triathlon de Saint-Amable. En 2019, plus de 40 représentants du milieu municipal ont participé à la toute première édition de cette nouvelle catégorie de participation, réservée en exclusivité à des équipes composées d’élus et de personnel municipal. Le prestigieux trophée a été remporté par la Ville de Saint-Lambert qui remettra en jeu la coupe le 24 mai prochain.

L’objectif est d’inviter les villes, municipalités et MRC de la province à découvrir ou redécouvrir Saint-Amable et à faire rayonner la ville grâce à leur participation à un événement sportif sur le territoire.

UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL ET CONVIVIAL

Le Triathlon de Saint-Amable est reconnu comme un événement familial, convivial et festif avec 6 catégories de participation pour les enfants à partir de 4 ans et une catégorie Sprint pour les adultes à partir de 16 ans, toutes ouvertes à la participation individuelle ou en équipe. Pour les triathlètes expérimentés, le Triathlon de Saint-Amable s’insère parfaitement dans leur calendrier d’entraînements de début de saison. Et, pour tous ceux qui souhaitent s’initier à ce sport et se lancer un défi accessible, il se positionne comme un triathlon propice aux premières pratiques, notamment grâce à la natation qui se déroule en piscine chauffée et à la distance Sprint offerte aux 16 ans et plus.

Chaque année, plus de 350 sportifs, enfants et adultes, seuls ou en équipe, participent au Triathlon de Saint-Amable. Depuis sa création en 2012, cet événement sportif a su gagner en popularité d’année en année. Le Triathlon de Saint-Amable, sanctionné par Triathlon Québec, est maintenant un événement sportif régional de renom et l’un des triathlons les plus populaires de la région.