Marjorie Lajoie et Zachary Lagha en route pour les Championnats du monde de patinage artistique

Le duo termine 5e aux Championnats des quatre continents

Les patineurs artistiques Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de Longueuil, se préparent présentement pour les Championnats du monde de patinage artistique qui auront lieu au Centre Bell du 16 au 22 mars prochain.

Aux Championnats des quatre continents qui se tenaient à Séoul, en Corée du Sud, au début du mois, le duo de patineurs a terminé cinquième au classement final, avec 192,11 points. Il a terminé cinquième à la danse rythmique, et sixième au programme long.

Les champions du monde juniors en titre remarquent que le saut chez les seniors n’a pas été de tout repos cette saison et pensent que les quatre dernières années ne les ont pas préparés suffisamment afin de faciliter cette transition.

« Nous savions qu’il y avait une bonne différence avec le junior et nous en entendions beaucoup parler. C’est tout de même plus gros que je pensais et nous avons eu des débuts difficiles, mais nous apprenons et nous nous ajustons au fil du temps », a mentionné Marjorie à l’agence Sportcom.

« Nous nous améliorons à chaque compétition et nous apprenons à traiter tous les aspects venant avec le fait de concourir au niveau senior. Notre objectif est de devenir champions chez les seniors », a ajouté Lagha, qui croit tout de même qu’ils ont livré une belle performance en Corée du Sud.