Une patinoire éphémère qui ne laisse pas de glace!

Bon an mal an, des patinoires éphémères sont aménagées par les citoyens. À Boucherville, on en trouve une douzaine qui font le plaisir des petits et des grands.

Celle que l’on retrouve dans le petit parc de la rue Marie-Briau ne laisse personne de glace. C’est que Michel Lavigne en prend un soin jaloux, en consacrant de quatre à cinq heures d’entretien par jour, et ce, bénévolement.

L’endroit est tout à fait charmant, car le bon citoyen s’attarde également au décor. Quelque 80 sapins récupérés aux ordures au lendemain du Nouvel An bordent l’entrée de cet espace de glisse qui est éclairé le soir. Ajoutés à la présence des immenses arbres matures, l’endroit à quelque chose de féérique.

Ce n’est pas pour rien que la patinoire est très rassembleuse. Le voisinage en profite pour jouer dehors, et l’endroit attire parfois des visiteurs d’aussi loin qu’Ottawa.

Pour M. Lavigne, l’entretien de cette patinoire n’est pas une corvée, mais bien un véritable loisir depuis huit ans, voire une passion. Et il a l’ambition de toujours faire plus. L’an prochain, il souhaite aménager un anneau de glace qui sera entouré d’au moins 850 sapins de Noël.

La Ville de Boucherville octroie un budget de quelque 1100 $ pour aider les citoyens dans leur projet d’installation de patinoires éphémères. Mais bien évidemment, ils ne font pas ça pour l’argent !