100 000 $ pour le Club des petits déjeuners

Plus de 450 personnes des milieux scolaire, philanthropique, politique et des affaires de la Montérégie se sont réunis pour la 14e édition du Déjeuner des grands de la Rive-Sud. L’événement tenu le 14 février à l’hôtel Mortagne, à Boucherville, était présidé par Normand Besner, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Boucher. Il a permis d’amasser 100 202 $.

Depuis les débuts de cette activité, plus de 700 000 $ ont été récoltés. En Montérégie, près de 3 000 enfants de 46 écoles ont ainsi la chance de recevoir chaque matin un petit déjeuner sain avant d’aller à l’école.